Мурат Айтенов назначен акимом Шымкента

«Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента», - говорится в документе на сайте Акорды.

Занимающий пост акима города Ерлан Айтаханов пробыл на этой должности полгода. Он был назначен 30 июля 2019 года. Указом президента он освобожден от этой должности.

Мурату Айтенову – 38 лет. Он окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности «организация и технология защиты информации». Трудовую деятельность начинал старшим инженером-начальником дежурной смены отдела специальной связи при министерстве обороны. Также в разные годы был экспертом сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями, заместителем заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей, заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей, а также руководителем аппарата управления делами президента, заместителем управляющего делами президента. С декабря прошлого года был первым заместителем акима города Шымкент.