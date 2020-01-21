Кульгинов доложил Токаеву о состоянии благоустройства столицы

Как сообщается на сайте Акорды, глава города отчитался об основных показателях социально-экономического развития столицы в 2019 году, об исполнении поручений, данных президентом на совещании по вопросам развития столицы, доложил о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона.

Токаев отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.