Президент дал ряд поручений
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Кульгинов доложил Токаеву о состоянии благоустройства столицы
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова.

Как сообщается на сайте Акорды, глава города отчитался об основных показателях социально-экономического развития столицы в 2019 году, об исполнении поручений, данных президентом на совещании по вопросам развития столицы, доложил о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона.

Токаев отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.

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