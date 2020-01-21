Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам заключения за взятки

Народный суд китайского Тяньцзиня приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения за получение взяток на общую сумму в 14,5 млн юаней (около $2,1 млн), сообщает РБК .

Кроме этого, Хунвэй обязан выплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $290 тыс.).

Согласно обвинению, с 2005 по 2017 год Хунвэй использовал служебное положение члена партийного комитета министерства общественной безопасности, заместителя министра, директора Национальной морской полиции Китая. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила соответствующие доказательства. Обвиняемому и его защитнику было предоставлено слово, проведен перекрестный допрос. Экс-глава Интерпола признал свою вину и раскаялся.

В начале октября 2018 года глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал во время отпуска, который он проводил в Китае. Позднее китайские власти сообщили, что против него ведется расследование по факту получения взяток.