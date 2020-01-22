Число заболевших коронавирусом нового типа в Китае превысило 300 человек

Инфицированные были выявлены в 14 регионах страны, большинство случаев – 270 – зарегистрировано в провинции Хубэй (город Ухань), еще 17 выявлено в провинции Гуандун на юге страны, 10 – в Пекине, 6 – в Шанхае, по 5 – в восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад), по 2 случая – в Тяньцзине (север), в провинции Цзянси (восток), Сычуань (юго-запад) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), по одному – в провинции Хэнань и Хунань (центр), Юньнань (юго-запад), Шаньдун (восток), а также на Тайване. Власти Гонконга выявили 117 подозрений на вирус.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, возможно появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом. Уже подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Между тем РБК сообщает, что первый случай наличия нового вируса зафиксирован в Сиэтле у прибывшего из Китая путешественника. 15 января он вернулся в штат Вашингтон из Китая. По возвращению из поездки обратился к медикам, которые заподозрили у него новый коронавирус. Дальнейшие анализы подтвердили диагноз.

По данным РИА Новости, ввиду выявленных случаев коронавируса в Китае, Японии, Таиланде, Южной Корее и в США ряд стран Центральной Америки усиливают меры безопасности и эпидемиологическое наблюдение в аэропортах. В частности, Гватемала в международном аэропорту создает специальный пункт, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну, меры санитарной безопасности также усиливают в Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.