Китайские власти ввели запрет на выезд из города Ухань

Власти города Ухань объявили о полном запрете на поездки своих жителей в связи со вспышкой коронавируса. С 10 утра четверга все городские автобусы, метро, паромы и междугородние пассажирские перевозки в Ухани приостановлены, сообщает издание South China Morning Post .

При этом городской аэропорт и железнодорожный вокзал переполнены, поскольку путешественники отчаянно пытаются выбраться из города. Однако и авиа, и ж/д сообщение из Ухани также будут временно приостановлены. Отмечается, что Ухань является одним из четырех основных железнодорожных узлов в Китае.

Что касается личного транспорта, то в уведомлении властей конкретно об этом речи нет, однако говорится, что «граждане не должны покидать город, если нет особых условий». Сроки действия запрета не сообщаются.

Население города Ухань составляет 11 млн человек. Запрет направлен на то, чтобы «наилучшим образом предотвращать и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа, эффективно пресекать передачу вируса и сдерживать распространение эпидемии», «обеспечить безопасность и здоровье людей».

Муниципальное правительство Ухани также выпустило уведомление, обязывающее всех носить маски в общественных местах.

Ранее власти провинции Цзянсу опубликовалаиприказ, запрещающий отправку автобусов из любого города в Ухань, и установила специальные полосы в аэропорту и на вокзалах для проверки пассажиров из Уханя.

По последним данным, от коронавируса нового типа скончались 17 человек, заразились свыше 570 человек в 27 регионах страны, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

Большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. В Пекине число инфицированных достигло 14 человек. На втором месте среди регионов по числу заболевших – южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. На острове Хайнань также зарегистрированы 4 случая заболевания, трое из заболевших – жители Уханя.

Правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения начинающейся эпидемии. Специалисты утверждают, что вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем. Предварительно, городской оптовый рынок морепродуктов в Ухани является источником вспышки вируса, изначально заражение пошло от животных.