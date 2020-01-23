В трех городах Казахстана отменили занятия для школьников из-за непогоды

В столице, Семее и Караганде отменены занятия для школьников из-за непогоды. А в нескольких регионах закрыты дороги для всех видов автотранспорта.

По данным столичного управления образования, в школах города отменены занятия для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей. Позже в управлении сообщили, что также отменены занятия и для второй смены.

В Семее из-за сильного ветра, который достигает 8-10 м/с отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия отменены для учащихся 0-4 классов первой смены.

Между тем, как сообщает «Казинформ», в связи с закрытием трасс и погодными условиями временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов в столице.

По данным КЧС, с 22 января в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта из столицы 5-ти направлениях: Павлодар, Караганда, Костанай, Щучинск, Кабанбай батыра.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9-ти участках автодорог: Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты» (16-205 км, столица – граница Павлодарской области), Екатеринбург – Алматы (856-917 км, с.Жаксы – граница СКО, 917-1247 км, п.Жаксы – г.Нур-Султан, 1291-1426 км, г.Нур-Султан – граница Карагандинской области), Жезказган – Петропавловск (377-595 км, граница Костанайской области – граница СКО), Костанай – Аулиеколь – Сурган (232-260 км, граница Костанайской области – п.Сурган), Жаксы – Есиль – Бузулук (0-82 км, п.Жаксы – п.Бузулук), Кокшетау – Атбасар (9-180 км, г.Кокшетау – г.Атбасар), Нур-Султан – Петропавловск (18-231 км, г.Нур-Султан – г.Щучинск).

В Актюбинской области также закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8-ми участках автодорог: Актобе – Орск (39-135 км, п.Ш.Калдаякова – граница РФ), Актобе – Мартук – Оренбург (7-99 км, г.Актобе – граница РФ), Актобе – Атырау – Астрахань (46-330 км, г.Алга – граница Атырауской области), Северный обход г.Актобе (0-39 км, г.Актобе – с.Белогорка), Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (0-401 км, г.Кандыагаш – п.Иргиз), Карабутак – Комсомол – Костанай (0-234 км, п.Карабутак – граница Костанайской области), Самара – Шымкент (703-526 км, п.Маржанбулак – граница ЗКО), Нур-Султан – Кабанбай Батыра – Киевка – Темиртау (32-51 км, с.Кабанбай Батыра – граница Карагандинской области).

В Алматинской область с 22 января закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск (558-615 км, г.Ушарал – граница ВКО).

В Восточно-Казахстанской области с 21 января введено ограничение для движения грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участках автодорог Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ (15-105 км, п.Белоусовка – с.Секисовка), Усть-Каменогорск – Семей (10-198 км, с.Герасимовка – г.Семей), а с 22 января закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5-ти участках автодорог: Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (36-123 км, с.Предгорное – граница РФ), Караганда – Аягоз –Богаз» (707-941 км, г.Аягоз – с.Богаз), Омск – Майкапчагай (910-1087 км, с.Калбатау – поворот Богаз), Алматы – Усть-Каменогорск (615-768 км, г.Аягоз – граница Алматинской области), Таскескен – Бахты (0-75 км, с.Таскескен – с.Урджар).

В Карагандинской области также в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5-ти участках автодорог: Жезказган – Петропавловск (130-240 км, п.Улытау – граница Костанайской области), Алматы – Екатеринбург (1007-885 км, г.Караганда – п.Аксу-Аюлы, 1051-1142 км., г.Темиртау – г аница Акмолинской области), Нур-Султан – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау (101-51 км, п.Нура – граница Акмолинской области), Кызылорда – Павлодар (972-1135 км, г.Караганда – граница Павлодарской области).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах Екатеринбург –Алматы (686-729 км, с.Сарыколь – граница СКО, 347-540 км, г.Костанай – граница РФ), Костанай – Аулиеколь –Сурган (108-232 км, с.Аулиеколь – граница Акмолинской области), Карабутак – Костанай (231-385 км, с.Денисовка – граница Актюбинской области), Денисовка – Мыктыколь – граница РФ» (0-174 км, с.Денисовка – граница РФ), Жезказган – Петропавловск (252-377 км, граница Карагандинской области – граница Акмолинской области), Мамлютка – Костанай (180-404 км, г.Тобыл – граница СКО).

В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Самара – Шымкент (1240-1357 км, граница Актюбинсой области – г.Аральск), а в Павлодарской области – на дорогах Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты (200-240 км, п.Шидерты – граница Акмолинской области), Кызылорда – Павлодар (1206-1135 км, п.Бозшаколь – граница Карагандинской области).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6-ти участках автодорог: Екатеринбург – Алматы (835-856 км, с.Чистополье – граница Акмолинской области, 835-729 км, с.Чистополье – граница Костанайской области), Тимирязево – Сарыколь (0-31 км, с.Тимирязево – граница Костанайской области), Кокшетау – Рузаевка (102-196 км, с.Саумалколь – с.Рузаевка), Жезказган – Петропавловск (595-701 км, с.Новоишимское – граница Акмолинской области), Мамлютка-Костанай (104-180 км, с.Пресновка – граница Костанайской области). С утра четверга также закрыто движение на 701-883 км дороги Жезказган – Петропавловск (с.Новоишимское – с.Явленка) и Тимирязево –Сергеевка - олошинка (0-119 км, с.Тимирязево – с.Волошинка).