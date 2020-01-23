Казахстан занял 113 место в Индексе восприятия коррупции Transparency International

Глобальное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2019 год, согласно которому Казахстан набрал 34 балла и занял 113 позицию наряду с Филиппинами, Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом. В рейтинге 2018 года страна занимала 124 строчку (31 балл).

В этом году оценку восприятия коррупции в государственном секторе прошли 180 стран. Опираясь на 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок, эксперты Transparency International оценили, насколько страны подвержены коррупции по шкале от 0 до 100, где 0 – уровень коррупции высокий, 100 – низкий. Основной темой глобального исследования была определена политическая прозрачность, связь между политикой, деньгами и коррупцией, в том числе влияние правил финансирования избирательных кампаний на политическую власть и выборы.

«Казахстан демонстрирует поступательный рост в CPI. Вместе с тем его половинчатый подход в приведении норм национального законодательства требованиям международной антикоррупционной конвенции ООН, к которой он присоединился более 10 лет назад, а также двойные стандарты в системе наказания лиц, осужденных за коррупцию, не позволяют, по мнению международного сообщества, преодолеть восприятие страны как высоко коррумпированной», - отмечается в сообщении Transparency Kazakhstan.

Лидерами в рейтинге стали Новая Зеландия и Дания с оценками 87, аутсайдерами – Сомали, Южный Судан и Сирия (9, 12 и 13 баллов соответственно). В региональном разрезе лучшими оказались страны Западной Европы – в них средний балл уровня восприятия коррупции составил 66. Регионы с наименьшим количеством баллов – Африка к югу от Сахары (32), Восточная Европа и Центральная Азия (35). При этом Казахстан среди стран ЦА остается лидером в рейтинге.

На постсоветском пространстве лидерами стали Грузия – 44 место (56 баллов), Беларусь – 66 место (45 баллов), Армения – 77 место (42 балла). Молдова занимает 120 место (32 балла), Украина – 126 место (30 баллов), Азербайджан и Кыргызстан разделили 126 место, набрав по 30 баллов, Россия находится на 137 месте (28 баллов), Узбекистан – на 153 месте (25 баллов), Таджикистан и Туркменистан занимают 165 место (25 баллов и 19 баллов соответственно).

«Международные эксперты пришли к выводу, что принятие политических решений служит интересам общества и ограничивает коррупцию в том случае, если имеются четкие правила подотчетности и прозрачности финансирования избирательных кампаний, политических партий и лоббистской деятельности. В странах с низким уровнем коррупции такие правила прописаны в законодательстве и источники финансирования открыты для изучения публичностью», - отмечается в пресс-релизе.

По данным исследования «Разнообразие демократии» V-Dem, в странах, где правила финансирования избирательных кампаний являются всеобъемлющими и применяются на практике, средний балл в CPI составляет 70. Из 22 стран, которые значительно улучшили свое положение в CPI с 2012 года, более 60% (14 стран) также усилили соблюдение правил финансирования избирательных кампаний (например, Южная Корея и Кот-д’Ивуар). Страны же, в которых такие правила не существуют либо плохо соблюдаются, набирают в среднем лишь 34 и 35 баллов соответственно, поскольку в этих странах с высоким уровнем коррупции наблюдается неравномерный баланс сил в контроле над финансовыми потоками и принимаемыми решениями, отмечают исследователи.

Кроме того, особое внимание было уделено в исследовании роли общества в процессе принятия решений. Страны с более высоким уровнем вовлечения наиболее важных политических, социальных и деловых субъектов в процессы принятия решений набрали в среднем 61 балл. А страны, где мнение общества не учитывается или учитывается формально, набрали не более 32 баллов.

Для снижения коррупции, повышения прозрачности деятельности и восстановления доверия к правительствам, Transparency International рекомендует: повысить прозрачность в контрольной деятельности политического финансирования, предотвратив возможности для незаконного финансирования и влияния в политике; обеспечить прозрачность бюджетов и качеству общественных услуг, устранив возможность для преференций личных связей и особых интересов; повысить прозрачность в управлении конфликтами интересов, конкретизации наступления ответственности и устранения проблем «вращающихся дверей»; урегулировать лоббистскую деятельность путем обеспечения открытого и значимого доступа к принятию решений; повысить избирательную честность, предотвращать и ограничивать кампании по дезинформации; обеспечить расширение прав и возможностей граждан и защиты активистов, осведомителей и журналистов; усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей.