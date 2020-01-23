Метель в столице будет продолжаться еще 26 часов, прогнозируют синоптики

Метель в столице идет на протяжении 28 часов и будет продолжаться еще 26 часов, сообщил в четверг в ходе совещания в антикризисном центре первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Мереке Абдрахметов. Причем за последние сутки в городе выпала двухмесячная норма осадков.

«Метель продолжается уже более 28 часов. Сейчас ослабевает. Метель будет еще 26 часов. Мы своевременно выпускаем штормовые предупреждения. Количество осадков – за сутки выпала 3,6 мм, высота снега 37 сантиметров. Это аномальное явление. Уже выпала двойная месячная норма осадков», - подчеркнул Абдрахметов.

Он объяснил, что штормовая погода и сложные погодные условия обусловлены прохождением теплого фронтального раздела. Это связано с теплым и влажным атлантическим циклоном, центр которого находится в районе Екатеринбурга. Циклон перевалил горные хребты – Уральские горы и смещается со скоростью 70 км/ч на северо-восток.

«Основной фронт уже прошел, сейчас мы будем находиться в теплом секторе циклона, и этот процесс будет продолжаться до 26 января. И следующий идет – Атлантический циклон, тоже влажный, мощный теплый, с такими атмосферными явлениями как метель, снег и усиление ветра. За январь это уже пятый циклон, это аномальное явление в это время. Мы считаем, что такие процессы в метеорологии явление редкое. Обычно у нас наблюдался антициклон – холодный сибирский или монгольский. Это связано с изменением климата, повышением общей глобальной температуры. Такие процессы будут еще продолжаться», - предупредил он, подчеркнув, что если в 2018 году было отмечено 13 тыс. опасных явлений, в 2019-м – 18 тыс., и с каждый годом такие явления только увеличиваются.