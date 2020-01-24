Он констатировал, что его поручения не выполняются
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Токаев раскритиковал работу правительства по развитию АПК
фото МСХ

Тамара Вааль, Vласть

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства раскритиковал работу кабмина по развитию агропромышленного комплекса, в частности, по экспорту и продбезопасности населения.

«Ситуация в агропромышленном комплексе обоснованно вызывает нарекания. Несмотря на то, что за последние пять лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге, доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5%. Не удалось раскрыть экспортный потенциал. Сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности населения. Половину продовольствия и продуктов, потребляемых в стране мы импортируем», - сказал Токаев, подчеркнув, что нужен новый и выверенный подход к развитию отрасли.

«Это направление должно стать приоритетным буквально с завтрашнего дня. Так дальше продолжаться не может», - заявил президент.

Он констатировал, что доля переработки в общей отрасли составляет только 33%.

«Экспортируем сырье, завозим готовую продукцию. Министерство должно создавать все условия для переработки внутри страны. Переработка и экспорт должны стать выгодными», - подчеркнул глава государства.

Отмечая важность привлечения инвестиций и новейших агротехнологий, президент поручил агентству по финнадзору и Национальному банку «принять меры по развитию эффективного института фондирования на базе существующих микрофинансовых организаций, расширить их мандат».

«У нас есть пятилетняя программа АПК, в ней прописаны цели, задачи, конкретные производственные и экономические показатели отрасли. С планами и приоритетами правительство определилось. В то же время поддержки, субсидии меняются каждый год. Я поручал правительству обеспечить стабильность мер господдержки, повысить их эффективность. Данное поручение пока не выполнено. Жду решений и конкретных предложений», - сказал Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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