Он поручил расширить приватизационный список
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Токаев недоволен темпами приватизации
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Глава государства Касым-Жомарт Токаев недоволен темпами приватизации в стране, хотя премьер-министр Аскар Мамин доложил, что план приватизации выполнен в 2019 году на 93%.

«Следует признать, что темпы приватизации снизились. Хотя в докладе премьер-министра звучали вполне оптимистичные цифры. Собственники, то есть акиматы, министерства, Нацкомпании, регулярно ходатайствуют о пересмотре списков и переносе сроков. Из плана приватизации исключено 127 объектов, в том числе, в 2019 году 20 объектов», - констатировал президент.

В этой связи он считает, что министерство финансов и министерство нацэкономики «должны наладить четкий мониторинг и контроль всего процесса приватизации, вне зависимости от ведомственной принадлежности».

«Следует расширить приватизационный список. Особо отмечу, что приватизации должна быть проведена справедливо и прозрачно. Средства от приватизации активов должны напрямую направляться в Нацфонд для будущих поколений», - поручил Токаев.

Также он поручил провести оптимизацию расходов в квазигоссекторе. По его словам, необходимо «определить расходы, которые можно безболезненно отложить».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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