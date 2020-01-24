Токаев поручил акимам усилить работу с обращениями и жалобами граждан

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей, столицы и городов Алматы и Шымкента. Президент Казахстана поставил перед ними ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, сообщила Акорда.

«Основная задача заключается в развитии экономики страны, улучшении качества жизни населения и сохранении внутренней стабильности. Поэтому мы все должны трудиться в интересах государства», - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что предстоящий год будет насыщенным общественно-политическими событиями, и все мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны носить деловой и адресный характер.

«Это не череда пышных торжеств, а комплекс прагматичных мер, направленных на продвижение нашей идеологической повестки и объединение казахстанцев. Администрация Президента доведет до регионов конкретные установки по их идеологическому наполнению», - подчеркнул президент.

Также Токаев акцентировал внимание на важности качественного проведения Года волонтеров, напомнив акимам, что это системная деятельность, охватывающая большинство граждан во всех регионах страны, где определяющую роль должны играть исполнительные органы.

Кроме того, глава государства поручил акимам усилить работу с обращениями и жалобами граждан, обеспечить эффективную разъяснительную работу с целевыми группами по распределению АСП по новому формату, внедрению обязательного социального медицинского страхования, а также потребовал обеспечить стабильное ценообразование на социально значимые товары для населения.

Также Токаев поручил акимам уделять повышенное внимание безопасности граждан и принимать превентивные меры по предотвращению ЧП.