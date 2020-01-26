Китай начал разработку вакцины от коронавируса нового типа

«К настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма. Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», - отметил глава центра Сюй Вэньбо.
Согласно официальным данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 56 человек, за сутки увеличившись на 15 человек, а число заразившихся выросло почти на 700 человек и составило 1975 человек. О первом погибшем от вируса сообщили власти Шанхая и провинции Хэнань. В 25 регионах Китая введен наивысший режим ЧС.
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде, Австралии, Малайзии, Канаде, Португалии.
В Казахстане случаев заражения нет. В МИД сообщали, что и среди казахстанских студентов, которые находятся в городе Ухань, также нет заболевших.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил не допустить распространения коронавируса из Китая в Казахстане.
«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», - написал Токаев в Twitter.
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