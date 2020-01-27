В больницах развернут дополнительно почти 5 тыс. коек на случай вспышки коронавируса – Бекшин

Почти 5 тыс. коек развернут дополнительно в больницах на случай вспышки коронавируса, сообщил в понедельник главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

«Мы разработали алгоритм по оснащению наших лечебных учреждений медицинскими препаратами, для оказания полной медицинской помощи мы имеем в наличии 6 тыс. коек, которые развёрнуты в наших инфекционных стационарах. Мы на сегодня дополнительно разворачиваем 4780 дополнительных коек для предстоящей госпитализации, если этого потребует эпидемиологическая ситуация», - сказал Бекшин на пресс-конференции.

Он уточнил, что это для госпитализации больных и контактных лиц.

Также он сообщил, что Казахстан готов отправить своих эпидемиологов в КНР для изучения ситуации с коронавирусом.

«Мы на сегодня готовы сотрудничать, проработали вопрос получения информации из прямых контактов с министерством здравоохранения КНР. Если потребует ситуация, то готовы отправить опытных, квалифицированных эпидемиологов для изучения ситуации на месте, а также обмена опытом об организации противоэпидемических мероприятий, которые проводятся в КНР», - сказал Бекшин.

Пока что случаев заболевания коронавирусом в Казахстане не выявлено, но премьер-министр Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из Китая, обеспечить готовность медицинских учреждений «к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации».