МИД выясняет точное число казахстанцев, находящихся в Китае

В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что наши граждане находятся в десятках городов Китая, но многие из них по разным причинам не встают на консульский учет. Сейчас МИД через посольство РК в Пекине выясняет точное количество казахстанцев на территории КНР.

«Также следует понимать, что не только Казахстан, но и другие страны мира сейчас изучают возможность эвакуации своих граждан. В связи с введением карантина в г. Ухань остановлена работа общественного транспорта, а также международных автобусных, железнодорожных и воздушных сообщений. Просим не создавать ажиотаж вокруг ситуации. Правительство нашей страны предпринимает все необходимые меры по ограничению проникновения вируса на территорию страны», - отметили также в министерстве.

По имеющейся у посольства информации, по состоянию на 27 января среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, граждан Казахстана нет.

В МИД еще раз рекомендовали ограничить поездки в КНР до ликвидации эпидемиологической угрозы и призвали граждан, находящихся в городах, где еще не введен карантин, вернуться на родину.

«Выдача виз для граждан КНР Посольством РК в Пекине и генеральными консульствами в городах Шанхай и Гонконг производится в штатном режиме. Ограничения касаются только безвизового режима на 72 часа для граждан Китая, которые летят транзитом через Казахстан», - добавили также в министерстве.