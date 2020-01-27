Госорганы должны быть готовы быстро среагировать на появление коронавируса в Казахстане – Сапарбаев

Среди заболевших коронавирусной инфекцией казахстанцев нет, однако госорганы должны очень быстро среагировать, если такие случаи появятся, заявил в понедельник заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев в ходе заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории республики.

«Всем ответственным госорганам необходимо обеспечить эффективное взаимодействие и неукоснительное исполнение Плана мероприятий. На сегодняшний день в Казахстане случаи заболевания не зарегистрированы, но мы должны быть готовы в случае необходимости быстро среагировать. Министерству здравоохранения и местным исполнительным органам необходимо предусмотреть дополнительные силы и средства, в том числе средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские учреждения», - цитирует Сапарбаева сайт primeminister.kz.

Вице-премьер также поручил министерствам здравоохранения и информации и общественного развития на ежедневной основе проводить информационно-разъяснительную работу среди населения. Аналогичную работу на региональном уровне необходимо проводить акиматам областей и городов.

Отметим, что на заседании были рассмотрены вопросы усиления санитарно-эпидемиологического контроля на границе, установления наблюдения по месту проживания за всеми пребывающими из КНР, обеспечения готовности медицинских организаций и работников, приостановления действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР и другие.

Также обсуждены вопросы эвакуации граждан Казахстана из города Ухань. Как отметит первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, там на сегодняшний день находятся 98 казахстанских студентов.

«Дипломаты держат с ними связь и отрабатывают с МИД КНР вопросы их эвакуации. Посольством РК в КНР открыта горячая линия, организовано круглосуточное дежурство. При этом китайская сторона пока не разрешила ни одному государству вывозить своих граждан», - цитирует сайт замминистра.

А министр здравоохранения Елжан Биртанов подчеркнул, что с 6 января санитарно-эпидемиологические службы работают в усиленном режиме.

«В пунктах пропуска через границу с КНР осмотрены около 20 тыс. человек. Все они взяты на мониторинг и в течение 14 дней будут состоять на учете. Всех вновь пребывающих мы также будем отслеживать. Провели учения, открыли call-центр, дополнительно подготовили резервные стационары для карантинизации на 4780 койко-мест. Ведутся расчеты по дополнительной потребности медицинских изделий и препаратов», - сообщил он.

По информации, озвученной Сапарбаевым, в Китае зарегистрировано более 2700 случаев заболевания коронавирусом, 80 человек погибло. В мире уже зарегистрировано 50 случаев заражения.