До 1 млн тенге обойдется казахстанцам регистрация автотранспорта из стран ЕАЭС

От 600 тыс. до 1 млн тенге обойдется казахстанцам сбор за первичную регистрацию транспортного средства, ввезенного из стран ЕАЭС, еще порядка 10 тыс. – за госномер и техпаспорт, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

Журналисты поинтересовались, сколько нужно заплатить гражданам, чтобы зарегистрировать автомобиль, на что Тусупов ответил: «Суммы установлены налоговым законодательством, они едины для всех. Они не отличаются для транспортных средств, ввезенных с территории Армении и так далее. Он (автомобилист – V) должен заплатить порядка 10 тыс. за госномер и техпаспорт, и от 600 тыс. тенге до чуть более миллиона, в зависимости от года выпуска транспортного средства, сбор за первичную регистрацию».

Что касается сроков регистрации, то здесь, как подчеркнул запредседателя комитета, «чтобы не допустить неразберих в ЦОНах», сейчас ведется подготовительная работа. В спецЦОНах будут присутствовать специалисты органов госдоходов.

«Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане все-таки могли легализовать свой транспорт. В феврале начнется и до марта 2021 года будет длиться для граждан льготный период по возможности отсроченной уплаты», - уточнил он.

По его словам, казахстанцам дается возможность «уплатить после регистрации транспортного средства».

«То есть он в течение года может доплатить, чтобы снять нагрузку и дать возможность тем, кто имеет на руках правоустанавливающие документы, которые оформлены в надлежащем порядке и у кого все в порядке с транспортным средством», - сказал Тусупов.