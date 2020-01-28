23 человека прибыли из Китая с температурой, четверо госпитализированы – Биртанов

Из 25 858 человек, прибывших в Казахстан из Китая, у 23 обнаружена температура, из них четверо госпитализированы, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«На сегодняшний день из КНР у нас приехало 25 858 человек, это граждане Казахстана и иностранные граждане. На сегодняшний день температурящих больных прибыло 23, из этого числа четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ, инфекции, поскольку нет четких различий между вирусными инфекциями, поэтому мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ», - сообщил Биртанов.

От отметил, что по всем прибывшим гражданам данные передаются в Минздрав, и далее, через комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг по месту жительства, проводятся осмотры.

«У госпитализированных взяты все необходимые анализы крови. В течение трех суток будет проводится детальная диагностика. Начата соответствующая терапия», - заверил глава ведомства.