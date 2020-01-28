Air Astana сократит в феврале количество рейсов в Урумчи и Пекин

Air Astana сообщила, что сокращает в феврале часть рейсов в Урумчи и Пекин.

«В связи со вспышкой коронавируса в Китае и, как следствие, низкой коммерческой загрузкой, Air Astana сокращает рейсы из Нур-Султана в Урумчи, запланированные на 6, 11 и 18 февраля, а из Алматы 8, 16 и 24 февраля, а также из Нур-Султана в Пекин 22 февраля, и из Алматы в Пекин 19 и 26 февраля», - говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов производится бесплатное перебронирование, изменение маршрута или полный возврат авиабилетов в офисах продаж авиакомпании, по месту приобретения либо через центр бронирования и информации.

В авиакомпании уточнили, что на сегодня Air Astana выполняет 3 рейса в неделю из столицы Казахстана в Урумчи и Пекин, а из Алматы в Урумчи – 4 рейса, в Пекин – 5 рейсов в неделю.

«В случае дальнейших изменений в расписании полетов авиакомпания сообщит дополнительно», - пообещали в компании.