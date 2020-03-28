Распространение вируса может принять серьезные масштабы – Абаев

В данный момент Казахстан находится в той точке, когда распространение коронавируса может принять серьезные масштабы, заявил в субботу в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Стремительно растет динамика заражения: больше 40 случаев за одну ночь – это очень серьезная цифра. Сейчас всего инфицировано 204 человека, 1899 человек находятся на стационарном карантине, на домашнем – более 3,5 тысяч. Всего контактных более шести тысяч человек, 95% из них установлены. Без преувеличений – сейчас мы с вами находимся в той точке, когда распространение вируса может принять серьезные масштабы», - заявил Абаев.

«В группе риска, в первую очередь, пожилые люди, это наши родители, бабушки и дедушки. Не боитесь заразиться сами, так подумайте о них. Без видимых симптомов вы можете быть причиной заражения десятков людей. Это значит, своей безответственностью любой из нас может принести горе во много домов. Сейчас самая действенная вакцина от вируса – это соблюдение карантинного режима. В очередной раз мы просим вас сидеть дома, не покидать свое жилье», - подчеркнул министр.

Он добавил, что сегодня растет число тех контактных и больных, которые не выезжали за границу и не контактировали с людьми, вернувшимися из-за рубежа.

«Это значит, что опасность заразиться может подстерегать вас где угодно: в гостях, у друзей, в лифте, автобусе, в очереди. Мы видим, как множество людей игнорируют требование по самоизоляции. Только в течение прошедших суток за нарушение режима ЧП к административной ответственности привлечено 237 лиц, 74 из них арестованы. Наша расслабленность и халатность может стать главной причиной дефицита больничных коек. Важно не допустить этого. Давайте беречь себя и своих близких», - попросил Абаев.