Алматинцев будут многократно оповещать о правилах соблюдения карантина

Жителей Алматы ежедневно будут оповещать о правилах соблюдения карантина – многократно и используя различные каналы, сообщил департамент по ЧС города.

Так, пять раз в день – с 9:45 утра каждые три часа – будет перехватываться телевизионный и радиосигнал.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 по городу будут ездить «автомобили оповещения» с заездом во внутридомовые территории, вблизи скверов, аллей, парков, ​ пешеходных зон города.

С завтрашнего дня дважды в день – в 12:45 и в 17:45 – будут также «задействовать городские сирено-речевые установки без включения сирен», информирует ДЧС.

Карантин в Алматы введен с 19 марта, с 28 марта он ужесточен – горожанам предписано не покидать дома, кроме как для похода в магазин, аптеку или на работу. При этом большинство предприятий и организаций в городе в течение следующей недели работать не будут.