Более 800 казахстанцев вернулись из Эмиратов за неделю

С 20 по 28 марта 801 гражданин Казахстана вернулся в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает МИД республики.

В субботу чартерным рейсом авиакомпании Air Astana рейсом Дубай – Алматы вернулось 116 казахстанцев. «Усилиями наших дипломатов на данный рейс были дополнительно включены пассажиры, нуждавшиеся в возвращении домой», - говорится в сообщении МИД.

ОАЭ включены в список стран категории 1А по ситуации с коронавирусом – это означает, что вернувшиеся оттуда казахстанцы на две недели должны быть помещены в карантин. У всех возвращающихся в страну берут анализ на коронавирус.

В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение, регулярное авиасообщение со страной закрыто, въезд в нее для иностранцев запрещен, как и выезд граждан из республики. Авиакомпании выполняют рейсы только для вывоза казахстанцев из-за рубежа.