В субботу был выполнен чартерный рейс Дубай – Алматы
  • 1007
Более 800 казахстанцев вернулись из Эмиратов за неделю
Фото Искандера Салиходжаева

С 20 по 28 марта 801 гражданин Казахстана вернулся в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает МИД республики.

В субботу чартерным рейсом авиакомпании Air Astana рейсом Дубай – Алматы вернулось 116 казахстанцев. «Усилиями наших дипломатов на данный рейс были дополнительно включены пассажиры, нуждавшиеся в возвращении домой», - говорится в сообщении МИД.

ОАЭ включены в список стран категории 1А по ситуации с коронавирусом – это означает, что вернувшиеся оттуда казахстанцы на две недели должны быть помещены в карантин. У всех возвращающихся в страну берут анализ на коронавирус.

В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение, регулярное авиасообщение со страной закрыто, въезд в нее для иностранцев запрещен, как и выезд граждан из республики. Авиакомпании выполняют рейсы только для вывоза казахстанцев из-за рубежа.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Для МСБ и населения приостановят выплаты по кредитам, а также отсрочат ряд налоговых платежей
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина
Новости
​С 30 марта по 5 апреля в Алматы и столице приостановят работу отделений банков