В Казахстане зарегистрировано еще 14 случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения сообщает о том, что в столице обнаружено еще 11 зараженных, а в Алматы - 3.

"Зарегистрировано еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В г. Нур -Султан - 11 случаев, в г. Алматы - 3 случая", - сообщает минздрав.

Итого в Казахстане подтверждены 265 случаев регистрации коронавируса, из них: столица – 162 случаев, Алматы – 67 случаев, в Карагандинской области - 7 случаев, в Атырауской области - 6 случаев, в Акмолинской области - 6 случаев, в Жамбылской области - 3 случая, в г. Шымкент - 2 случая, в Восточно - Казахстанской области - 2 случая, в Алматинской области - 4 случая, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо - Казахстанской области - 1 случай, в Павлодарской области -1 случай, в Мангистауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 2.