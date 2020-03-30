Производителей бензина и дизтоплива на экспорт освободили от уплаты акцизов до конца года

Правительство Казахстана постановило освободить производителей бензина и дизельного топлива на экспорт от уплаты акцизов до конца года, сообщает «Казинформ» .

Согласно постановлению «О мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики» до 1 октября 2020 года установлена ставку налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров.

«На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт», - также говорится в документе.

Кроме этого, на 2020 год установлен коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

В этом же постановлении говорится о предоставлении субъектам микро, малого или среднего предпринимательства отсрочки срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года, о приостановке до 1 июня 2020 года мер в части принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска.

Также документом на период чрезвычайного положения приостанавливаются налоговые проверки.