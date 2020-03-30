В Казахстане зарегистрировано еще 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Выявлено по три случая в Кызылординской и Акмолинской областях и в городе Алматы

«Зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Алматы - 3 случая, в Западно-Казахстанской области - 3 случая, в Акмолинской области - 3 случая», — сообщила министерство здравоохранения Республики Казахстан.

⠀На сегодняшний день в стране подтверждены 293 случая регистрации коронавируса: в столице – 167 случаев, г. Алматы – 73 случая, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 9 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 2 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 5 случаев.