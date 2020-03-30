Семь человек, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии - Минздрав

Семеро пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии. Соответствующие данные опубликованы на сайте Национального центра общественного здравоохранения Минздрава.

Статистика ведомства охватывает 250 из 293 зарегистрированных в Казахстане случаев. В соответствии с ней, у 7 пациентов заболевание проходит в тяжелой форме, 28 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, у 215 пациентов заболевание проходит в легкой форме.

Кроме того, Минздрав впервые привел полные данные о способах заражения коронавирусом.

Так, согласно информации ведомства, 67 случаев коронавируса являются завозными, 114 - контактными, 103 - местными случаями, еще в 57 случаях способ заражения не установлен.

В Казахстане коронавирусом заразились 19 человек в возрасте старше 60 лет, 22 человека в возрасте от 50 до 60 лет, 37 человек в возрасте от 40 до 50 лет, 41 человек в возрасте от 30 до 40 лет, 46 человек в возрасте от 20 до 30 лет и 9 человек в возрасте до 20 лет.

К этому моменту в Казахстане зарегистрировано 293 случая коронавируса. Больше всего их в столице - 167, в Алматы - 73 и Атырауской области - 12. Случаи коронавируса подтверждены в 15 из 17 регионов страны.