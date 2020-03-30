10 тысяч медиков дополнительно привлечет Минздрав к борьбе с коронавирусом

Еще десять тысяч медиков в ближайшие два месяца привлечет министерство здравоохранения для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Плюс дополнительно будет подготовлен 20-процентный резерв всех специалистов, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Елжан Биртанов.

Как пояснил глава Минздрава, при работе с больными коронавирусом есть риск для медработников. В мире он колеблется от 15 до 20%. С учетом этого, Минздрав формирует резервы врачей.

«Сегодня у нас порядка 16 тысяч человек задействовано, мы планируем еще 10 тысяч человек вовлечь в апреле-мае. Помимо этого, сегодня готовится 20-процентный резерв всех специалистов, в том числе и реаниматологов, инфекционистов и других специалистов», - сообщил министр.

Он заверил, что для борьбы с инфекцией стране достаточное количество медрботников. В общей сложности – 70 тысяч врачей и 140 тысяч младшего медперсонала.

«Я уверен, что нам не придется всех их вовлекать. Но сегодня, в следствие того, что снижаются определенные виды плановой помощи, и многие врачи добровольно приходят и готовы работать в этой группе по противодействию коронавирусной инфекции, думаю, с этой проблемой справимся», - добавил министр.

По его словам, Минздрав ведет ежедневный мониторинг и уже проводит подготовку, переподготовку, ускоренные курсы обучения врачей широкого профиля и врачей общей практики.

«Мы готовим их для того, чтобы они могли диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию», - заключил Биртанов.