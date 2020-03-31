Камеры «Сергек» будут отслеживать передвижение граждан в столице

Камеры «Сергек» в столице будут фиксировать передвижение водителей по маршруту «дом - работа», сообщил во вторник в ходе брифинга в акимате начальник департамента полиции города Ержан Саденов. Он также сообщил, что только за последние сутки 30 автомобилей было отправлено на штраф-стоянки, профилактическая беседа проведена с 1200 водителями и 200 пешеходами.

«Территория столицы поделена на квадраты по границам улиц, в каждом квадрате стражи порядка следят за ситуацией. В городе выставлено 26 мобильных постов. Только за вчерашний день проведена профилактическая беседа с около 1200 водителями и более 200 пешеходами. Водворены в специализированные штрафстоянки за нарушения 30 автомашин», - сообщил Саденов.

Он также подчеркнул, что для выявления нарушителей, будут задействована система камер «Сергек».

«Посредством «Сергек» полицейскими будут вноситься в базу данные водителя автомашин, и их маршрут по типу «дом – работа». Нарушители своего маршрута будем наказывать согласно действующего законодательства», - предупредил глава департамента полиции.

Он напомнил, что с 28 марта в столице ограничен выход граждан из дома, за исключением приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг, выхода на работу, чья деятельность разрешена. Несовершеннолетним нельзя ходить по городу без сопровождения взрослых, не разрешается нахождение на улицах группами более трех человек, за исключением членов семьи. В итоге за последние три дня за нарушение карантинного режима в полицию доставлено 307 человек, в отношении которых приняты меры административного наказания, а также проведено более 2 тыс. профилактических бесед.

Кроме того, с начала карантина, то есть с 22 марта по 30 марта за нарушение режима ЧП к адмответственности привлечено 369 граждан, из них 86 арестовано, 202 оштрафовано, 64 - предупреждены, на рассмотрении в суде находятся 17 дел. В том числе на блок-постах наказано 98 человек, из них арестовано 80, 14 граждан оштрафованы, 4 дела находятся на рассмотрении в суде.

«По объектам предпринимательской деятельности наказано 116 граждан, из которых 5 арестовано, на 102 человека наложен штраф, 9 дел – на рассмотрении в суде», - проинформировал Саденов.