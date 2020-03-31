147 блок-постов установлено по Казахстану – Тургумбаев

На сегодняшний день по всему Казахстану установлено 147 блок-постов, а полиция работает в усиленном режиме. Во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что если за последние 3 для граждан только предупреждали, то теперь наказывают административными штрафами и арестами по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях.

«Как вы знаете, отдельные ограничительные меры введены также в городах Актау, Атырау, Караганде, Темиртау, Абае, Сарани, Шахтинске с 30 марта. С 31 марта закрыты въезды в Акмолинскую, Актюбинскую, Жамбылскую, Костанайскую области, с завтрашнего дня – и в Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области. В целом по стране для обеспечения соблюдения режима по периметру карантинных зон установлено 147 блок-постов», - рассказал Тургумбаев.

Однако, по его словам, несмотря на ограничения и запреты, введенные в условиях чрезвычайного положения, полицейские выявляют факты нарушения законодательства. Так, за попытки незаконного проникновения в столицу и в город Алматы к ответственности привлечены 33 нарушителя.

«В их числе есть и те, кто за денежное вознаграждение обещал перевозку граждан в объезд блок-постов, 32 из них привлечены к административному аресту», - пояснил министр.

По фактам нарушения санитарных правил, а именно по случаям отказа инфицированных от лечения и предоставления сведений о контактных лицах, начато 4 досудебных расследования. Еще 45 фактов и досудебных расследований начато по распространению заведомо ложной информации.

«Одно из частых нарушений связано с незаконной работой объектов торговли, развлекательных и увеселительных заведений. За несоблюдение режима карантина в административном порядке привлечены 1800 нарушителей, в их числе свыше 400 – арестованы, 500 – оштрафованы, остальные материалы на рассмотрении в судах», - проинформировал глава МВД.

Находятся и те, кто пытается «в это непростое для всех время, нажиться на нелегальной реализации самых востребованных сегодня защитных средств и антисептиков», рассказал министр. Полицейскими пресечено 27 таких фактов. Из незаконного оборота изъято более 2 млн медицинских масок, 4 тыс. защитных костюмов, 10 тонн дезинфицирующей продукции, которые продавались гражданам по завышенным ценам. Виновные лица привлекаются к ответственности.

Привлекаются к профработе и более 2 тыс. волонтеров, с помощью которых выявлено 240 правонарушений.

«Органы внутренних дел также вносят посильный вклад в обеспечение сохранности здоровья граждан. В швейных цехах учреждений уголовно-исполнительной системы налажено производство защитных масок. Сегодня производственная мощность до 50 тыс. штук в сутки. Со вчерашнего дня начат выпуск специальных защитных костюмов для органов внутренних дел. Указанные меры практически сняли потребность наших сотрудников в средствах защиты, а также позволили обеспечить трудозанятость осужденных», - проинформировал министр.

Что касается работы в карантинных зонах, то, по информации главы МВД, в настоящее время оцеплен 31 объект – это жилые дома, отдельные подъезды, общежития.

«Проводятся мероприятия по поиску и доставлению в медучреждения потенциально инфицированных лиц. По запросам органов здравоохранения разысканы граждане. Сейчас устанавливается местонахождение еще 47 человек», - подчеркнул Тургумбаев.