Общее число случаев в Казахстане выросло до 340
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Туркестанской области
Фото Дулата Есназара

В Казахстане вечером во вторник подтверждены еще четыре случая коронавируса: два в столице, еще один - в Северо-Казахстанской области и один - в Туркестанской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Это первый зарегистрированный случай коронавируса в Туркестанской области. В Казахстане единственным регионом, где не подтверждено ни одного случая осталась Костанайская область.

В столице число выявленных случаев выросло до 178, в Северо-Казахстанской области - до 3.

В целом за вторник в Казахстане подтверждено уже 38 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии - 340 случаев, 2 человека скончались, 22 выздоровели.

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