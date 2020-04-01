Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 372

Днем в среду в Казахстане подтверждено еще три новых случая коронавируса: по одному в Актюбинской, Алматинской и Кызылординской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, за среду в стране зарегистрировано уже 29 новых случаев коронавируса.

В Кызылординской области число заболевших выросло до 25 - это третий результат по стране после столицы и Алматы. В Алматинской области число зарегистрированных случаев выросло до 9, в Актюбинской области - до 4.

В целом по стране подтверждено 372 случая, 3 человека скончались, 26 выздоровели.