1,6 тыс. человек получили деньги от государства
  • 369
За назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода обратились уже свыше 14 тыс. казахстанцев
Фото Жанары Каримовой

За назначением социальной выплаты в связи с потерей дохода уже обратились 14 074 казахстанца, сообщает оперативный штаб госкомиссии по ЧП.

«1669 человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП», - говорится в сообщении.

В столице за выплатами обратились 3 885 человек, в Алматы – 4 121, в Шымкенте – 80. В разрезе регионов больше всего обращений в Костанайской области – 2 892, в Павлодарской области – 575, в Жамбылской области – 546, в Алматинской области – 523. В Карагандинской области обратились 404 человека, в Актюбинской – 226, в Туркестанской – 222, в Кызылординской – 208, в Акмолинской области – 126, в Западно-Казахстанской – 105, в Мангистауской – 71, в Северо-Казахстанской – 45, в Восточно-Казахстанской – 31, в Атырауской области – 14.

Сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения рассказали подробно, как можно получать соцвыплаты в связи с потерей дохода:

Порядок получения социальных выплат в период ЧП упростили в Минтруда

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина
Новости
​С 30 марта по 5 апреля в Алматы и столице приостановят работу отделений банков
Новости
На 10% проиндексируют пенсии и пособия в Казахстане