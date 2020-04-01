За назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода обратились уже свыше 14 тыс. казахстанцев

За назначением социальной выплаты в связи с потерей дохода уже обратились 14 074 казахстанца, сообщает оперативный штаб госкомиссии по ЧП.

«1669 человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП», - говорится в сообщении.

В столице за выплатами обратились 3 885 человек, в Алматы – 4 121, в Шымкенте – 80. В разрезе регионов больше всего обращений в Костанайской области – 2 892, в Павлодарской области – 575, в Жамбылской области – 546, в Алматинской области – 523. В Карагандинской области обратились 404 человека, в Актюбинской – 226, в Туркестанской – 222, в Кызылординской – 208, в Акмолинской области – 126, в Западно-Казахстанской – 105, в Мангистауской – 71, в Северо-Казахстанской – 45, в Восточно-Казахстанской – 31, в Атырауской области – 14.

Сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения рассказали подробно, как можно получать соцвыплаты в связи с потерей дохода:

Порядок получения социальных выплат в период ЧП упростили в Минтруда