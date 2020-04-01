Порядок получения социальных выплат в период ЧП упростили в Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, что значительно упростили систему получения социальной выплаты в размере одной минимальной заработной платы – это 42 500 тенге, и три сервиса, созданные для этого, будут полноценно работать с четверга. Также упрощен перечень документов. Однако чтобы получить помощь от государства, казахстанцы должны хотя бы раз за последние 12 месяцев иметь социальные отчисления либо заплатить их сейчас, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Мы изменили порядок: сегодня никаких документов подавать не надо, подаётся только обращение. В этом обращении указывается вся причина (по которой человеку необходимо получить 42 500 тенге – V), свои данные – ФИО, ИИН и карточный счет. Работодатель прилагает список своих работников. При этом доказывать кому-то, что ваши доходы потеряны в связи с режимом ЧП не надо, никто это перепроверять не будет. В вашем обращении это указано, это будет приниматься за основу», - рассказал Нурымбетов.

Он подчеркнул, что заявление или обращение подаются в электронном формате. И это на сегодня «больной вопрос», - так как портал «электронного правительства» перегружен. В этой связи Минтруда предлагает три варианта подачи заявлений. Первый и уже известный – через портал egov.kz, через сервис «электронное обращение», в котором нужно заполнить свои данные.

«Теперь прилагать какие-то файлы к этому обращению не надо. В обращении будет вся суть. Его нужно будет подписать электронной цифровой подписью. Или же получением пароля через sms», - пояснил министр.

Второй способ – разработан специальный сайт для получения социальной выплаты. Он будет запущен 2 апреля.

«На нем также все граждане смогут обратиться, указать свои данные – ФИО, ИИН и счет в банке. Через sms, получив пароль, закрепить своей подписью. Там нужно выбрать услугу «Выплата 42500 тенге», - продолжил рассказывать Нурымбетов.

Однако есть люди, которым недоступны эти два способа, так как у них нет компьютера. Для них также со 2 апреля будет запущен Telegram-бот.

«Это будет приложение, которое нужно скачать. В нем набрать свои данные, о которых я говорил, выбрать услугу «Выплата 42500» и через sms получить пароль и закрепить. То есть таким образом мы упрощаем все эти решения», - подчеркнул глава Минтруда и социальной защиты населения.

Вместе с тем Нурымбетов обратился к гражданам и попросил быть предельно внимательными и указывать исключительно свои данные, которых всего три: ФИО, ИИН и банковский счет, а «не друга и не товарища».

«Деньги будут сопоставляться с вашей фамилией и владельцем карточки», - подчеркнул он.

Еще один вопрос – чтобы у заявителя было хотя бы одно социальное отчисление за последние 12 месяцев. Но в ведомстве понимают, что достаточно много казахстанцев ни разу в жизни не отчисляли платежи. Поэтому, чтобы таким гражданам смогли начислить 42 500 тенге, им необходимо актуализировать свой статус и заплатить единый совокупный платеж.

«Вам достаточно заплатить ЕСП. ЕСП – это 2651 тенге для городских жителей и 1325 тенге – для сельских. Заплатив один раз, вы получите на следующий день право получать ежемесячно 42 500 тенге. Это касается всех, кто работал неформально, без регистрации. Таким образом, ваш статус будет формализован. Как заплатить данный платеж? Есть два пути. Первое: в мобильных приложениях банков – Народный, Forte, Сбербанк, Jusan банк, Банк Центр кредит, Каспи банк и в отделениях «Казпочты», где можно заплатить ЕСП. Второе – это можно сделать через sms. Для этого вам со своего телефона достаточно отправить sms на номер 5505 и для городских жителей указать GORODESP ИИН, для сельских жителей – SELOESP ИИН. В данном случае спишется необходимая сумма, и это будет считаться, что вы заплатили социальные отчисление, выполнили свои обязательства, ваш статус формализован, и вы будете получать ежемесячно 42 500 тенге», - объяснил Нурымбетов.

Что же касается наемных работников, которые были уволены или сокращены, для них из фонда социального страхования предусмотрена выплата на случай потери работы. Эта выплата не зависит от причин увольнения или режима ЧП, она выплачивается на протяжении шести месяцев до 40% от зарплаты. Для ее получения также нужно зарегистрироваться в качестве безработного на портале egov.kz.

«Для этого на портале egov.kz выбирается сервис «Трудоустройство» и лицо, ищущее работу, регистрируетесь там. Через три дня вы будете зарегистрированы как безработное лицо. Автоматически там будет назначена соцвыплата по потере работы на 6 месяцев из ГФСС. Мы здесь также порядок изменили, назначение будет происходить именно в тот день, когда вы были официально зарегистрированы безработным», - заключил министр.