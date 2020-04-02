Казахстан снизил прогноз по добыче нефти

Прогноз по добыче нефти в 2020 году снижен на 4 млн тонн, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов. Также он сообщил, что ожидается снижение экспорта и падение в основных секторах экономики страны.

«На фоне низких цен, прогноз по добыче нефти снижен на 4 млн тонн до 86 млн тонн. Это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности», - сообщил Даленов, представляя уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2020 год, а также проект «О внесении изменения в закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2020-2022 годы».

В то же время, по его информации, ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговли.

«Экспорт снизится на $16,3 млрд до $35,1 млрд (ранее одобрено $51,4 млрд – V). Импорт сократится на $7,5 млрд до $26,6 млрд (по планам было $34,1 млрд – V). С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%. Номинальный ВВП оценивается в объеме 69,7 трлн тенге, что на 4,8 трлн тенге ниже одобренного прогноза», - констатировал Даленов.