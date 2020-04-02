Еще трое заболевших находились на карантине
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В Караганде коронавирус подтвердился у трех членов семьи мужчины, умершего накануне
Фото Дулата Есназара

Из шести новых зараженных COVID-19 в Карагандинской области трое - члены семьи умершего накануне мужчины, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, всего с мужчиной контактировали 204 человека, из них 54 госпитализированы в провизорные и карантинные стационары, 150 находятся на домашнем карантине.

62-летний мужчина скончался накануне, он был доставлен в больницу только 30 марта.

Кроме того, в Карагандинской области коронавирус подтвердился у двух пациентов, которые находились в карантинном стационаре, ещё один выявлен на домашнем карантине, сообщил штаб.

В Жамбылской области одним из двух заболевших, о которых стало известно накануне, является мужчина, контактировавший в поезде с зараженной коронавирусом девушкой, направлявшейся в Жетысай Туркестанской области. У нее коронавирус подтвердили позавчера, COVID-19 также нашли у нескольких контактировавших с ней. Жетысай закрыт на карантин.

Вторым заболевшим в Жамбылской области оказался 29-летний мужчина, вернувшийся в регион 30 марта из России.

Всего в Казахстане к этому моменту подтверждено 402 случая коронавируса, 3 человека скончались, 27 человек выздоровели.

В Карагандинской области - 21 случай, в Жамбылской области - 5.

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