125 млрд тенге намерен потратить Казахстан на борьбу с коронавирусом в 2020 году

На противоэпидемиологические мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией в 2020 году предусмотрено 125 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов. Он также отметил, что на данный момент из резерва правительства уже выделено 39,1 млрд тенге.

«На финансирование мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, а также закуп социально значимых продуктов питания выделено из резерва правительства на сегодня 39,1 млрд. тенге», - сказал Шолпанкулов.

Из этой суммы, по его словам, на проводимые противоэпидемиологические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией выделено в общей сумме 23, 4 млрд тенге, из них: на закуп средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных средств и медицинских изделий – 20,6 млрд тенге, на закуп тепловизоров, лабораторного оборудования и тест-систем для определения коронавируса – 2,7 млрд тенге; на эвакуацию граждан Казахстана из Китая – 131 млн. тенге. В рамках данных средств регионам целевыми трансфертами на закуп средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных средств и медицинских изделий перечислено 11,6 млрд тенге, из них почти 30% направлены в столицу и город Алматы по 1,4 млрд тенге и в Шымкент – 605 млн. тенге.

Помимо этого, напомнил первый вице-министр, в рамках уточнения бюджета на 2020 год на противоэпидемиологические меры будут предусмотрены дополнительно 125 млрд тенге, из которых 40,6 млрд тенге – на стимулирование работников системы здравоохранения, задействованных в проведении карантинных мероприятий, всего их 26,3 тысячи человек.

19,5 млрд тенге пойдут на оплату за медуслуги медорганизациям за лечение лиц с коронавирусной инфекцией и лиц, госпитализированных с подозрением, а также с целью изоляции с подозрением на контакт с больными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 14,8 млрд тенге - на строительство трех медицинских модульных комплексов карантинного типа в столице, Шымкенте и Алматы в общей сложности на 680 коек;

30,8 млрд тенге – на предоставление продуктово-бытовыми наборами отдельных категорий населения; 8 млрд тенге - на выплату премий сотрудникам и медицинским работникам органов внутренних дел, военнослужащим Национальной гвардии и Вооруженных сил в размере одного должностного оклада; 4 млрд тенге – на обеспечение услугами связи и функционирования межведомственных информационных систем и 5,6 млрд тенге – на обеспечение бесперебойной работы службы судебной медицинской экспертизы.