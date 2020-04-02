Санконроль усилят в Костанайской области, не дожидаясь завоза коронавируса – замакима

Семь блокпостов будет развернуто с 22:00 второго апреля на территории Костанайской области, однако они не будут ограничивать передвижение граждан внутри региона, сказал в четверг в ходе брифинга заместитель акима Костаная Рустем Каркенов.

«По периметру города Костанай на сегодняшний день завершается установка семи блокпостов. Три из них уже установлены городом Костанай, и они уже готовы к работе. Четыре блокпоста завершает устанавливать Костанайский район», - рассказал Каркенов.

По его заверениям, расположение блокпостов выбрано, учитывая интересы жителей, которые живут и работают в пригороде, чтобы люди, проживающие в городе Тобыл, а также поселках Заречный, Мичурино, Дружба, могли ездить на работу в город и обратно.

«Сегодня с 22:00 санитарные посты будут начинать свою работу в круглосуточном режиме. На посту будут постоянно находиться два медицинских работника и четыре сотрудника полиции (2 патрульных и сотрудники СОБР - V). В дальнейшем военнослужащие Минобороны заменят сотрудников СОБР», - пояснил замакима, подчеркнув, что санитарные посты не ограничивают движение транспорта и людей.

Он также напомнил, что для объявления карантина необходимо выявить несколько инфицированных коронавирусом людей.

«Мы, не дожидаясь этого факта, хотим усилить санитарный контроль. С этой целью мы устанавливаем эти посты. На постах будет вестись проверка температурного режима у всех, кто будет его пересекать. На каждом санитарном посту температура будет проверяться градусниками. Если кто-то желает и имеет свой собственный градусник, то он может им воспользоваться. На сегодняшний день осуществляется закуп тепловизоров. В отношении лиц, нарушивших санитарные требования, будут применяться меры вплоть до административного характера», - подчеркнул Каркенов.

Напомним, на сегодняшний день Костанайская область является единственной, где не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусной инфекцией.