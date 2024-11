«Президент Республики Казахстан К.К. Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы дополнительно», - говорится в совместном заявлении президентов Казахстана и России.

Накануне Токаев и Путин, который находится в Астане с госвизитом, провели переговоры в узком и расширенном составах, а по итогам встречи были подписаны ряд важных документов, в том числе межправительственное соглашение об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, протокол о возобновлении действия межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения; соглашение о сотрудничестве между МВД Казахстана и Следственным комитетом Российской Федерации; меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций; соглашение о реализации проекта между АО «НК «Қазақстан темір жолы», Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО «Славтранс-Сервис»; соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО «Самрук-Энерго» и ООО «Фирма ОРГРЭС».