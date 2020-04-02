В компании «КазМунайГаз» сообщили , что сотрудник Атырауского НПЗ заразился коронавирусом. Диагноз был подтвержден сегодня.

«2 апреля по результатам анализа, проведенного городским управлением контроля качества безопасности товаров и услуг по городу Атырау, был подтвержден случай коронавирусной инфекции (COVID-19) у работника ТОО «Атырауский НПЗ». Данный работник в субботу 28 марта в нерабочее вечернее время был в контакте с лицом, который 29 марта сообщил о подозрении на возможное инфицирование ввиду контакта с другим инфицированным гражданином», - сообщили в компании.

Здесь заверили, что этот сотрудник, «следуя действующим правилам, 29 марта самоизолировался». 1 апреля, после подтверждения коронавирусной инфекции у контактного лица, у сотрудника АНПЗ были взяты анализы.

«Сотрудник АНПЗ прямого контакта со своими коллегами не имел, последний раз рабочее место посещал днем 28 марта. Руководство Атырауского НПЗ в соответствии с процедурами проверяет круг потенциально контактных лиц, взаимодействует с государственными уполномоченными органами, совместно с областной санитарно-эпидемиологической службой приступили к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям», - подчеркнули в КМГ.

В настоящее время АНПЗ работает в штатном режиме, производство и отгрузка

нефтепродуктов осуществляется согласно утвержденным производственным планам.