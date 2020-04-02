​Число заявок на пособия по безработице в США выросло почти вдвое

Число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, за прошедшую неделю достигло рекордной отметки - порядка 6,64 млн. Их почти двукратный рост вызван тем, что всё больше штатов настаивают на самоизоляции граждан, чтобы обуздать пандемию коронавируса, которая и стала одной из причин нынешнего экономического спада, сообщает Reuters.

«Аналогично количеству заявлений на пособие по безработице на прошлой неделе, сегодняшний отчет отражает затруднения, которые американские рабочие приносят своим семьям, соседям и стране, чтобы замедлить распространение [вируса]», - заявил министр труда США Юджин Скалия.

В Соединенных Штатах зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 – 214 000 человек. При этом около 5000 человек погибли в результате болезни.

Во время кризиса 2007-2009 годов количество заявок на пособие по безработице в США достигало 665 тыс. при том, что потеряно было порядка 8,7 млн. рабочих мест.

Экономисты полагают, что стране следует быть готовой к дальнейшему росту безработицы, отчасти из-за принятия фискального пакета поддержки граждан в $2,3 трлн, подписанного президентом Дональдом Трампом в прошлую пятницу, а также из-за смягчения требований федерального правительства к рабочим по получению пособия в $1200 на каждого взрослого человека. Кроме того, безработные могут получать до $600 в неделю в течение четырех месяцев, что эквивалентно $15 в час за 40-часовую рабочую неделю. Для сравнения: установленная правительством минимальная заработная плата составляет около $7,25 в час, а средняя сумма пособия по безработице в начале этого года составляла примерно $385 на человека в месяц.