Выявлено 9 новых случаев
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До 444 выросло число случаев COVID-19 в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

9 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане по данным на 9:40 пятницы, 3 апреля, сообщает Минздрав.

«Зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области – 1, в Северо - Казахстанской области – 3, в Туркестанской области – 3, в Актюбинской области – 2», - говорится в информации об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:40 часов 3 апреля.

Всего в стране подтверждены 444 случая коронавируса, из них в столице – 199 случаев, в. Алматы – 91 случай, в Кызылординской области – 26 случаев, в Карагандинской области – 21 случай, в Атырауской области – 20 случаев, в Акмолинской области – 19 случаев, в Северо-Казахстанской области – 14 случаев, в Туркестанской области – 14 случаев, в Шымкенте – 11 случаев, в Алматинской области – 9 случаев, в Актюбинской области – 7, в Жамбылской области – 6, в Восточно-Казахстанской области – 3 случая, в Западно-Казахстанской области – 2, в Павлодарской области – 1 случай, в Мангистауской области – 1.

К этому моменту выздоровел 28 человек, трое скончались.

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