Казахстан и Россия будут поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности

В совместном заявлении Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, подписанном накануне по итогам встречи, говорится, что страны продолжат поддерживать друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности Казахстана и России.

Главы государств подтвердили неизменную приверженность положениям Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Декларации о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие и Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Также Токаев и Путин намерены развивать политический диалог и продолжать регулярные контакты для «совместного прогресса в период стремительных и глубоких изменений, происходящих в мире», отмечая, что «новые геополитические реалии подтверждают востребованность дальнейшего укрепления системы безопасности на евразийском пространстве».

Страны будут продолжать укреплять механизмы сотрудничества на основе норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, по линии таких объединений, как ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА, и повышать устойчивость к современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконную торговлю оружием и других.

«Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран. Стороны решительно осуждают террористические акты, произошедшие в 2024 году на территории Российской Федерации, договорившись осуществлять тесные контакты, обмениваться оперативной и иной информацией по линии специальных служб в целях профилактики и бескомпромиссной борьбы с терроризмом», - также говорится в заявлении.

Что касается экономического сотрудничества, то Казахстан и Россия согласились, что «применение односторонних ограничительных мер оказывает негативное воздействие на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств, не способствует функционированию открытой и недискриминационной системы многосторонней торговли».

Страны высказались за интенсификацию торгово-экономических связей и расширение промышленной кооперации в перспективных отраслях производства, а также намерены углублять производственную кооперацию, развивать совместные взаимовыгодные проекты в приоритетных отраслях промышленности.

В сфере энергетики лидеры стран отметили эффективность сотрудничества Казахстана и России, стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума и выразили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны.

«Стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем Казахстан и Россия договорились изучить перспективы двустороннего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях, других низкоэмиссионных источников энергии, включая обмен опытом и технологиями, а также подготовку квалифицированных кадров для отрасли.

В транспортной сфере стороны намерены ускорить реализацию меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан – порты Индийского океана, подписанного в ноябре 2023 года. А также рассчитывают, что строительства логистического узла в Московской области будет способствовать развитию прямого транспортного сообщения из Китая через Казахстан в Россию.

Казахстан и Россия также планируют развивать агропромышленные комплексы, сотрудничать в сфере аграрной науки, транспортировки сельскохозяйственной продукции, бережного и скоординированного использования трансграничных водных ресурсов, совместного освоения космоса, экспериментальных исследований, развития телекоммуникационных технологий, в антикоррупционном направлении, в том числе по возврату незаконно приобретенных активов.

Вместе с тем страны считают, что нужно более активно продвигать информацию о туристских местах и маршрутах среди казахстанцев и россиян и использовать рекреационный потенциал двух стран. При этом отмечено, что необходимо также устранить административные барьеры при пересечении границ перевозчиками, транспортными средствами и гражданами двух стран.