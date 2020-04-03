Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Кыргызстане

«Вчера скончался больной в Ноокатской территориальной больнице Ошской области. Он прибыл из-за границы, ему был 61 год. У больного имелись серьезные сопутствующие заболевания», - отметили в республиканском штабе.

Всего в Кыргызстане на сегодня подтверждено 130 случаев коронавируса, контактными являются 1,9 тыс. человек, 5 человек выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.