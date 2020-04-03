С 4 апреля в Шымкенте вводится карантин

«В нашем городе зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. Все они – члены семьи и родственники последнего выявленного зараженного. С 1 апреля находились в изоляции. Чтобы защитить наших граждан и не допустить распространения инфекции дальше, улица Тайманова, на которой они проживали, и две прилегающие к ней – Сарсенбаева и Сулейменова, закрыты на карантин. Выставлено 7 блокпостов. Решается вопрос с обеспечением продуктами жителей 70 домов этого карантинного участка. Проводятся все профилактические мероприятия. Общее количество инфицированных в Шымкенте на текущий момент — 11», — сказал аким города Мурат Айтенов, объявляя от режиме карантина.

Карантин включает в себя следующие меры: работа всех учреждений в Шымкенте будет приостановлена. Нельзя будет выходить в парки, заведения общепита – кафе и рестораны будут работать только в режиме доставки. Движение городского общественного транспорта будет осуществляться с 7.00 утра до 19.00 утра. Продовольственные рынки будут работать с 10:00 до 18:00, продовольственные магазины с 10:00 утра до 21:00 вечера.

Людям, старше 55 лет нельзя будет выходить на улицу без строгой надобности.

Жители города могут выходить из дома только в продуктовые магазины, в банки и для получения медицинских услуг.

«Вводится запрет на передвижение по городу на личном автотранспорте. Это не касается сотрудников организаций, указанных в перечне, которые вынуждены ехать на работу и обратно. Для этого им необходимо иметь с собой справку с места работы. Кроме того, можно выезжать за приобретением продуктов и товаров первой необходимости и медицинских изделий, расположенных вблизи от дома или работы, также если вам крайне необходимо проехать в медучреждение в экстренном случае», — сказал аким Шымкента.