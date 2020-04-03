Один больной коронавирусом находится в крайне тяжелом состоянии

В Казахстане в данный момент один пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, находится в крайне тяжелом состоянии, еще у 11-ти состояние оценивается, как тяжелое, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«На данный момент из больных, получающих лечение 11 пациентов состояние расценивается, как тяжелое, у одного – крайне тяжелая степень, 68 больных в средней степени тяжести и 341 пациент у нас бессимптомные», - сообщил Биртанов.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 453 случая коронавирусной инфекции, из их числа 29 человек выписаны, трое скончались.

Всего, по словам Биртанова, по выявленным больным установлено 13 467 контактных лиц.

«Из этих контактных 442 выбыло, из оставшихся 13025 – 96,7% найдено и изолировано. 4 340 – это один на стационарный карантинный объект и 8 381 находятся на домашнем карантине. Эта работа постоянно продолжается», - подчеркнул глава Минздрава.

При этом, министр обратил внимание, что с начала этой недели в столице и городе Алматы введен жесткий карантин, который, по его словам, дал результаты.

«Мы рассказывали о том, что 30% передачи инфекции осуществляется через трудовые коллективы, это серьезно повлияло на распространенность инфекции. С 28 марта прирост случаев в Нур-Султане снизился с 60 случаев в день до 15-ти, в Алматы ежедневный прирост снизился от 8 до 2 случаев в сутки. Это говорит об эффективности карантинных мер, это говорит об эффективности самоизоляции», - уверен Биртанов.