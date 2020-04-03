В Караганде коронавирусом заразился журналист телеканала

Его коллеги помещены на карантин в больницу
Журналиста одного из телеканалов Караганды госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сообщает BaigeNews.kz. Редактор, журналисты, видеооператоры телеканала помещены в карантинный госпиталь, некоторых отправили на домашний карантин.
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