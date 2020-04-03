В Караганде коронавирусом заразился журналист телеканала

Журналиста одного из телеканалов Караганды госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сообщает BaigeNews.kz . Редактор, журналисты, видеооператоры телеканала помещены в карантинный госпиталь, некоторых отправили на домашний карантин.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области госпитализацию журналиста подтвердили и отметили, что «сейчас устанавливают контактных лиц и помещают на карантин».

Между тем пресс-служба акимата Карагандинской области отменила все брифинги в прямом эфире на площадке региональной службы коммуникаций, студия которой находится в здании этого телеканала. Однако пресс-секретарь акимата Марина Шаповалова заверила, что никакой связи между этим нет.

«Мы отменили брифинги, потому что меняем формат и ищем другую площадку. Ничего о журналисте, диагнозе не знаю. Мы просто меняем место дислокации, потому что в городе карантин», - сказала она.