Они находятся на аппаратах ИВЛ
Состояние двух пациентов с коронавирусом в Алматы крайне тяжелое
Фото Жанары Каримовой

Юна Коростелёва, Vласть

В Алматы состояние двух заболевших коронавирусной инфекцией пациентов оценивается как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба акимата города. Оба пациента находятся на аппарате ИВЛ.

Еще один пациент находится в тяжелом состоянии и 11 – в состоянии средней степени тяжести.

Из вновь выявленных 4 апреля случаев инфицирования у 15 пациентов состояние удовлетворительное. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, она дышит самостоятельно, но с использованием ингалятора кислорода. Четверо пациентов являются контактными от одного больного, прилетевшего рейсом Москва-Алматы, среди них мама больного и двое его детей 2009 и 2017 года рождения.

Из больниц были выписаны еще шесть пациентов. Двое прибыли из Стамбула 16 марта, двое - 10 марта рейсом из Москвы, один - из Берлина 13 марта, одна пациентка - контактная. На сегодняшний день в Алматы от коронавирусной инфекции выздоровели 19 человек, они находятся на домашнем карантине.

В целом к утру субботы в городе зарегистрировано 109 случаев коронавируса.

В провизорных центрах Алматы находятся 655 человек, включая 83 детей. На домашнем карантине находятся 4 411 человек, на двухдневном карантине - 523 пациента.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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