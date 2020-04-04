Сбои в работе egov вызваны многократно возросшей нагрузкой – Жумагалиев

Более 450 тысяч казахстанцев уже обратились за соцвыплатой
Заявку на получение социальных выплат в размере 42 500 тенге подали 450 тысяч граждан, при этом более 60 тысяч человек уже получили пособия, сообщил на брифинге в субботу министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.
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