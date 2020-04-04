Сбои в работе egov вызваны многократно возросшей нагрузкой – Жумагалиев

Заявку на получение социальных выплат в размере 42 500 тенге подали 450 тысяч граждан, при этом более 60 тысяч человек уже получили пособия, сообщил на брифинге в субботу министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Жумагалиев отметил, что проблемы с подачей заявлений были вызваны нагрузкой на портал электронного правительства: «После того, как закрылись ЦОНы, резко возросла нагрузка на портал электронного правительства, но даже при этом он работал в штатном режиме и уже в период ЧП было оказано более 1 миллиона услуг. (...) В обычном режиме портал посещало 600 тысяч обращений в час. Сейчас пиковая нагрузка доходит до 15 миллионов обращений в час, что конечно же очень серьезную нагрузку на все средства, которые сегодня используются, налагают».

Минтруда сообщало, что к 9 утра в субботу заявку на соцвыплату подали более 350 тыс. казахстанцев.

Жумагалиев также сообщил, что телеграм-бот, с помощью которого граждане могут оставить заявку на получение выплаты, находится в разработке и будет запущен в ближайшее время.