В него переведены два пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии
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В столице запустили Республиканский центр интенсивной терапии
Фото Дулата Есназара

В столице начал работать Республиканский центр интенсивной терапии и экстракорпоральной мембранной оксигенации для тяжелых больных с коронавирусом на базе Многопрофильного медицинского центра, сообщила пресс-служба Минздрава.

В настоящее время в центре находится два пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии и подключенные к аппаратам ИВЛ.

«Учитывая, что при КВИ отмечаются высокие риски развития дыхательной недостаточности, приняты меры по функционированию экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). На сегодняшний день 38 ЭКМО имеются в 12 регионах республики», - указывается в сообщении.

Подобные региональные центры планируется создать в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областях, в Шымкенте и Алматы.

«Своевременную транспортировку в РЦИТ больных с КВИ в столицу и постоянный мониторинг больных по Казахстану обеспечит Национальный координационный центр экстренной медицины», - сообщает Минздрав.

В Казахстане подтвержден 531 случай коронавируса, 5 человек скончались, 36 выздоровели. Накануне Минздрав сообщал, что в тяжелом состоянии находились 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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