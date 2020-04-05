В Алматы зарегистрировано 5 новых случаев коронавируса

По данным на 14:05 воскресенья зарегистрировано еще 18 новых случаев коронавирусной инфекции в Казахстане. Это 38 новых случаев к этому моменту за воскресенье.

«Зарегистрированы еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в г. Алматы – 5, Карагандинской области – 4 случая, Туркестанской области - 4 случая, Акмолинской области – 3 случая, Атырауской области – 1 случай, Кызылординской области – 1 случай», - говорится в сводке оперативного штаба.

Всего в Казахстане на данный момент подтверждено 569 случаев коронавируса, из них в столице – 219 случаев, в Алматы – 115 случаев, в Карагандинской области – 31 случай, в Кызылординской области – 31 случай, в Туркестанской области – 29 случаев, в Жамбылской области – 28 случаев, в Акмолинской области и Атырауской областях – по 23 случая, в Шымкенте – 13 случаев, в Алматинской области – 10, в Актюбинской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 5, в Мангистауской области – 3 случая, в Северо-Казахстанской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 2, в Павлодарской области – 1, в Костанайской области – 1.

Из общего числа заразивших 6 человек скончались, 36 выздоровели.