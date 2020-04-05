В столице от коронавируса вылечились еще 6 человек

В столице выздоровели еще 6 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб госкомиссии по ЧП.

«6 человек выздоровели от КВИ в г.Нур-Султан», - говорится в сообщении.

Всего в Казахстане от COVID-19 излечились 42 человека, из них 23 – в столице и 19 – в Алматы.

В воскресенье в стране подтверждено 38 новых случаев коронавируса, общее число заболевших по Казахстану увеличилось до 569-ти. Из них 6 человек скончались – двое в Акмолинской области, по одному в столице, Шымкенте, Карагандинской и Туркестанской областях. Наибольшее количество заболевших в столице – 219 человек и в Алматы –- 115. Среди регионов лидируют Карагандинская, Кызылординская области - 31 случай, а также Туркестанская и Жамбылская - по 28 случаев.